ВСУ атаковали российский регион несколькими беспилотниками

Гусев: В Ростовской области силы ПВО сбили более пяти беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 14 октября атаковали Ростовскую область несколькими беспилотниками, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более пяти дронов в двух муниципалитетах: Борисоглебске и Бутурлиновском районе.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее, 12 октября, ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область. Жертвой этого удара стал один человек, сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн.