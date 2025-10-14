Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:15, 14 октября 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион несколькими беспилотниками

Гусев: В Ростовской области силы ПВО сбили более пяти беспилотников

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 14 октября атаковали Ростовскую область несколькими беспилотниками, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более пяти дронов в двух муниципалитетах: Борисоглебске и Бутурлиновском районе.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее, 12 октября, ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область. Жертвой этого удара стал один человек, сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

    Политике Трампа предрекли изменение после соглашения Израиля и ХАМАС

    Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

    Экс-полковник СБУ предупредил о возвращении Украины в первобытный строй

    ВСУ атаковали российский регион несколькими беспилотниками

    Пленный «азовец» высказался о неспособности Зеленского руководить Украиной

    Угрозу срыва мирного соглашения между Израилем и ХАМАС оценили

    Кайли Дженнер снялась в одних трусах

    Мужчина напился на яхте и разрубил винтом пятиклассницу

    Женщина приняла запрос на переписку в соцсетях и узнала страшную правду о своем муже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости