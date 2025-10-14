Зеленский намерился поучаствовать в создании Золотого купола США

Kyiv Post: Зеленский планирует поучаствовать в создании Золотого купола США

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поучаствовать в создании «Золотого купола» США. Об этом сообщает издание The Kiyv Post.

«Визит Зеленского также позволит изучить потенциальную роль Украины во внутренней стратегии США по противоракетной обороне», — пишет издание, ссылаясь на анонимный источник.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Канадой будущую систему ПРО «Золотой купол» и вновь предложил Оттаве стать частью Соединенных Штатов. По словам главы Белого дома, он предложил Канаде стать 51-м штатом и получить ПРО бесплатно.