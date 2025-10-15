16-летний пилот совершил кругосветный перелет и посетил 19 стран за два месяца

ABC: 16-летний пилот из Австралии совершил кругосветный перелет за два месяца

Подросток из Австралии совершил кругосветный перелет, чтобы стать самым молодым пилотом в истории авиации. Об этом сообщило издание ABC News.

По данным источника, полет 16-летнего Байрона Уоллера начался два месяца назад, когда ему было 15 лет. Пилот вылетел на своем легкомоторном самолете из Брисбена 9 августа, и за все время путешествия налетал 240 часов, преодолел 45 тысяч километров, совершил 40 остановок и посетил 19 стран. Он вернулся домой 15 октября, совершив успешную посадку в аэропорту отправления.

Уточняется, что свой день рождения Уоллер праздновал всего семь часов, так как в тот момент пересекал часовой пояс, пролетая над Фиджи. На данный момент его рекорд ожидает официальной ратификации Всемирной федерации аэропортов. «Я вошел в историю авиации и смог показать людям, что они тоже могут делать то, что хотят», — поделился впечатлениями юноша.

Ранее 25-летний американец совершил кругосветное путешествие. Он решил стать самым молодым человеком, побывавшим во всех странах планеты.