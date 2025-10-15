Путешествия
19-летняя пассажирка с грудным ребенком начала рожать на борту российского самолета

Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Авиаторщина»

Молодая пассажирка с грудным ребенком начала рожать на борту самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Екатеринбурга в Самарканд в ночь на среду, 15 октября. Во время полета 19-летняя женщина пожаловалась бортпроводникам на резкую боль в животе, и они начали искать среди пассажиров медицинских работников. На призыв откликнулись врач-невролог и фельдшер, которые диагностировали схватки.

По данным источника, бортпроводники организовали в бизнес-классе лайнера импровизированную палату и вместе с медиками весь оставшийся полет контролировали состояние роженицы и обеспечивали ей комфорт. Все это время десятимесячного малыша пассажирки нянчила попутчица.

Командир воздушного судна заранее запросил скорую помощь по прибытии в Самарканд. После посадки так и не родившую женщину передали врачам и доставили в родильный дом. Дальнейшая ее судьба не раскрывается.

В январе россиянка помогла принять роды в направлявшемся в США самолете авиакомпании Uzbekistan Airways. У беременной пассажирки, путешествовавшей с мужем и четырьмя детьми в бизнес-классе, во время полета внезапно начались схватки.

