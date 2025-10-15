44-летняя Адриана Лима показала фигуру в нижнем белье

Супермодель Адриана Лима показала фигуру в нижнем белье Victoria's Secret

Бразильская супермодель Адриана Лима показала фигуру в нижнем белье. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, снялась в рамках подготовки к шоу бренда. Она предстала перед камерой в бюстгальтере пуш-ап и трусах с заниженной талией в бело-розовую полоску. Также знаменитость надела и распахнула атласный халат с аналогичным принтом и распустила уложенные волнами волосы.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Лима возвратилась на подиум после шести лет перерыва.