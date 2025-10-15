47-летняя финалистка «Фабрики звезд» раскрыла секрет похудения

Певица Ортман пила молочный коктейль и ела кедровые орехи для похудения

Российская певица Ирина Ортман раскрыла секрет быстрого похудения. Интервью с ней публикует портал «Леди Mail».

47-летняя финалистка «Фабрики звезд» рассказала, что сбросила пять килограммов за две недели с помощью специальной диеты. Согласно плану питания, утром необходимо выпивать молочный коктейль с бифидобактериями и съедать горсть кедровых орехов. При этом в течение дня можно есть пять несладких фруктов, а на ужин — греческий салат.

Кроме того, по словам исполнительницы, при таком плане питания раз в три дня разрешено пить бокал белого сухого вина. В заключение артистка добавила, что также любит динамичную ходьбу, йогу и силовые тренировки.

