Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 15 октября 2025Путешествия

61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

KBOI: Пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс из Портленда в Даллас
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Reuters

Пассажирка неназванной иностранной авиакомпании избила членов экипажа и сорвала рейс из Портленда в Даллас, США. Об этом сообщает портал KBOI.

По данным источника, во время полета 61-летняя Трейси Баркхаймер из штата Вашингтон «начала демонстрировать неадекватное поведение» и ударила двух сотрудников перевозчика, которые попытались ее успокоить. Из-за произошедшего пилоты решили совершить незапланированную посадку в городе Бойс, штат Айдахо.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

После приземления агрессивную женщину сняли с рейса и взяли под стражу. Ей предъявили обвинения в нанесении побоев.

В августе пассажирка российской авиакомпании избила стюардесс во время вылета в Москву. С разрешения командира воздушного судна дебоширку связали, посадили на кресло и сдерживали до конца полета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    В Центробанке увидели выход российской экономики из перегрева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости