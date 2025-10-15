61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

KBOI: Пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс из Портленда в Даллас

Пассажирка неназванной иностранной авиакомпании избила членов экипажа и сорвала рейс из Портленда в Даллас, США. Об этом сообщает портал KBOI.

По данным источника, во время полета 61-летняя Трейси Баркхаймер из штата Вашингтон «начала демонстрировать неадекватное поведение» и ударила двух сотрудников перевозчика, которые попытались ее успокоить. Из-за произошедшего пилоты решили совершить незапланированную посадку в городе Бойс, штат Айдахо.

После приземления агрессивную женщину сняли с рейса и взяли под стражу. Ей предъявили обвинения в нанесении побоев.

В августе пассажирка российской авиакомпании избила стюардесс во время вылета в Москву. С разрешения командира воздушного судна дебоширку связали, посадили на кресло и сдерживали до конца полета.