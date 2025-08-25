Агрессивная пассажирка «Победы» избила стюардесс во время вылета в Москву

На рейсе из Новосибирска в Москву пассажирка «Победы» ударила членов экипажа

Путешествующая по России женщина ударила членов экипажа авиакомпании «Победа» во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Новосибирска в Москву. Через семь минут после вылета пассажирка по имени Валерия начала вести себя неподобающим образом и пугать пассажиров. Бортпроводница вручила ей список правил поведения и сняла агрессивную женщину на видео для собственной безопасности, однако путешественница смяла инструкцию и бросила ее в лицо стюардессе.

Нарушительница порядка также требовала выдать ей телефон и накричала на сотрудниц авиакомпании. Получив отказ, она избила старшую бортпроводницу и ее коллегу, нанося удары кулаками.

На помощь экипажу пришли пассажиры, которые оттащили Валерию. С разрешения командира воздушного судна ее связали, посадили на кресло и сдерживали до конца полета. После посадки в Шереметьево гражданку встретили сотрудники полиции. Пострадавшие бортпроводники отказались от вызова скорой помощи и написали на дебоширку заявление.

Ранее пьяная пассажирка устроила драку на борту самолета, летевшего на Кипр. 41-летняя британка начала оскорблять попутчиков, затем угрожать им расправой, а после набросилась на членов экипажа с кулаками.