Экономика
07:43, 22 мая 2026

В России оценили перспективы ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку ниже 10 % в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

До конца этого года руководство Центробанка (ЦБ) вряд ли снизит ключевую ставку ниже 10 процентов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

Ближе к концу декабря, ожидает он, ключевая ставка, скорее всего, будет находиться в коридоре 10-12 процентов годовых. Подобная динамика в целом будет соответствовать осторожной денежно-кредитной политике (ДКП) регулятора, пояснил Шохин.

Ожидать более резкого ослабления ДКП в среднесрочной перспективе не стоит, полагает руководитель бизнес-объединения. Этому не будут способствовать сохраняющиеся на повышенной уровне инфляционные ожидания россиян, констатировал Шохин. «Мы исходим из того, что сложившаяся очень аккуратная макроэкономическая политика будет продолжена», — заключил он.

По итогам апрельского заседания совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 15 до 14,5 процента годовых. Главными условиями дальнейшего ослабления ДКП руководство регулятора называло устойчивое замедление темпов роста потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий населения. С учетом нынешней динамики снижение ключевой ставки до однозначных значений стоит не раньше следующего года, отмечал ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин.

