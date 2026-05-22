Макгрегор: Абсурдная политика Европы испытывает терпение России

Военные провокации Европы против России могут повлечь за собой соразмерный ответ. Об этом высказался бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Дизену.

Он отметил, что Россия не угрожает европейским странам, но если они не прекратят агрессивные действия в ее адрес, то терпение Москвы может кончиться.

«Атаки на Россию совершаются через страны Балтии или через Румынию по Черному морю. Это очень опасно», — подчеркнул Макгрегор.

Он раскритиковал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, назвав ее неуравновешенной и неразумной. Военный также счел абсурдным решение назначить на этот пост эстонского политика, подчеркнув, что «это не имеет никакого смысла».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии.