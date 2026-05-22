Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:40, 22 мая 2026Мир

В США сделали Европе предупреждение о России

Макгрегор: Абсурдная политика Европы испытывает терпение России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Военные провокации Европы против России могут повлечь за собой соразмерный ответ. Об этом высказался бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Дизену.

Он отметил, что Россия не угрожает европейским странам, но если они не прекратят агрессивные действия в ее адрес, то терпение Москвы может кончиться.

«Атаки на Россию совершаются через страны Балтии или через Румынию по Черному морю. Это очень опасно», — подчеркнул Макгрегор.

Он раскритиковал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, назвав ее неуравновешенной и неразумной. Военный также счел абсурдным решение назначить на этот пост эстонского политика, подчеркнув, что «это не имеет никакого смысла».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неважно, как этот процесс называют в США». В МИД объяснили, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В США сделали Европе предупреждение о России

    Мужчина зверски расправился с беременной женой на глазах у дочери

    Демпартия США опубликовала вызвавший споры доклад о Трампе

    Обвиняемый в коррупции экс-мэр российского города добился от суда желаемого

    Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok