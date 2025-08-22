Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:08, 22 августа 2025Путешествия

Пассажирка устроила драку на борту и вынудила пилота совершить аварийную посадку в Европе

Bild: Пьяная пассажирка авиакомпании Jet2 набросилась на экипаж с кулаками
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Benevolente82 / Shutterstock / Fotodom  

Пьяная пассажирка устроила драку на борту самолета, летевшего на Кипр. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, авиаинцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Jet2, который выполнял рейс из Манчестера, Великобритания, в Ларнаку. 41-летняя британка начала оскорблять попутчиков, затем угрожать им расправой, а после набросилась на членов экипажа с кулаками. Это вынудило пилота совершить аварийную посадку в Европе.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
«Здесь иное состояние души» Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
«Здесь иное состояние души»Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
22 октября 2023

Борт приземлился в Кельне, Германия, где пьяную женщину встретили правоохранители. «По согласованию с полицией муниципалитета ее доставили в участок для дальнейшего разбирательства и поместили под стражу до полного протрезвления», — сообщил представитель федеральной полиции Санкт-Августина Маттиас Кемпфер.

Власти отказали путешественнице во въезде в страну, поэтому ее депортируют в Великобританию. Другие пассажиры прождали в аэропорту несколько часов другое воздушное судно и продолжили полет.

Ранее на видео попал пьяный пассажир рейса авиакомпании Jet2, который обматерил попутчиков, сорвал рейс и был выведен из салона под аплодисменты. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из британского аэропорта Лидс-Брэдфорд в испанский город Аликанте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политолога Маркова признали иноагентом. Он поддержал президента Азербайджана после резонансных заявлений политика в адрес Москвы

    В Москве дворец культуры заменят на бизнес-центр

    ЕС уличили в поддержке ударов Украины по «Дружбе»

    Россиян предупредили о необратимых последствиях употребления даже небольших доз алкоголя

    Серебренников представит свою новую премьеру в Европе

    Алеся Кафельникова вышла в свет оголяющем тело топе со стразами

    «Ситуация будет только ухудшаться». ФБР преследует бывшего советника Трампа. Почему его дело связывают с Россией?

    Крокодил напал на присевшего помыть чайник в ручье подростка

    Россия и Азербайджан впервые за долгое время подписали документ о сотрудничестве

    Пассажирка устроила драку на борту и вынудила пилота совершить аварийную посадку в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости