Пассажирка устроила драку на борту и вынудила пилота совершить аварийную посадку в Европе

Bild: Пьяная пассажирка авиакомпании Jet2 набросилась на экипаж с кулаками

Пьяная пассажирка устроила драку на борту самолета, летевшего на Кипр. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, авиаинцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Jet2, который выполнял рейс из Манчестера, Великобритания, в Ларнаку. 41-летняя британка начала оскорблять попутчиков, затем угрожать им расправой, а после набросилась на членов экипажа с кулаками. Это вынудило пилота совершить аварийную посадку в Европе.

Борт приземлился в Кельне, Германия, где пьяную женщину встретили правоохранители. «По согласованию с полицией муниципалитета ее доставили в участок для дальнейшего разбирательства и поместили под стражу до полного протрезвления», — сообщил представитель федеральной полиции Санкт-Августина Маттиас Кемпфер.

Власти отказали путешественнице во въезде в страну, поэтому ее депортируют в Великобританию. Другие пассажиры прождали в аэропорту несколько часов другое воздушное судно и продолжили полет.

Ранее на видео попал пьяный пассажир рейса авиакомпании Jet2, который обматерил попутчиков, сорвал рейс и был выведен из салона под аплодисменты. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из британского аэропорта Лидс-Брэдфорд в испанский город Аликанте.