17:42, 15 октября 2025Силовые структуры

Адвоката-иноагента внесли в реестр террористов

Адвоката Полозова внесли в реестр террористов и экстремистов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом следует из данных с сайта ведомства.

44-летний адвокат числится под номером 12898.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Полозова за распространение фейков о Российской армии.

В апреле 2022 года он добавил в социальных сетях пост с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Он также дал интервью, в котором, согласно заключению экспертов, содержатся фейки об армии.

    Все новости