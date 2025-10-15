Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 15 октября 2025Ценности

Алена Водонаева показала свои фото из нулевых с фразой «время уникальных женщин»

Блогерша Алена Водонаева показала свои фото времен нулевых
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева показала свои фото времен нулевых с фразой «время уникальных женщин». Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых в том числе позировала в брюках с чрезмерно заниженной талией в сочетании с укороченными кофтами. Также она предстала перед камерой в бикини и сетчатом платье, мини-платье с цветочным принтом, облегающем черном топе, красных прозрачных колготках и леопардовой водолазке.

При этом блогерша высказалась о данном периоде, назвав его золотым, свободным и драйвовым. «Время смелых, активных мужчин и красивых, уникальных женщин с индивидуальной внешностью», — добавила она.

Ранее в октябре Алена Водонаева показала внешность родителей на фото времен их молодости.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

    Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

    ВС России продвинулись в Волчанске

    Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости