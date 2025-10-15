Алена Водонаева показала свои фото из нулевых с фразой «время уникальных женщин»

Российская телеведущая Алена Водонаева показала свои фото времен нулевых с фразой «время уникальных женщин». Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых в том числе позировала в брюках с чрезмерно заниженной талией в сочетании с укороченными кофтами. Также она предстала перед камерой в бикини и сетчатом платье, мини-платье с цветочным принтом, облегающем черном топе, красных прозрачных колготках и леопардовой водолазке.

При этом блогерша высказалась о данном периоде, назвав его золотым, свободным и драйвовым. «Время смелых, активных мужчин и красивых, уникальных женщин с индивидуальной внешностью», — добавила она.

