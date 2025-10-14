Ценности
Алена Водонаева показала внешность родителей на фото времен их молодости

Ведущая Алена Водонаева показала внешность родителей на фото времен их молодости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева показала внешность родителей на фото времен их молодости. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость продемонстрировала кадр, на котором ее отец Юрий Водонаев позировал в форме курсанта с фуражкой и погонами на кителе. В свою очередь, мать блогерши Лариса Водонаева предстала перед камерой с короткой стрижкой и в рубашке, заправленной в брюки.

Также экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась своим дошкольным снимком. «Больше похожа на маму или на отца?» — поинтересовалась она в подписи.

В сентябре 2024 года Алена Водонаева показала внешность на кадрах 1990-х годов.

