Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 15 октября 2025Россия

Белоусов рассказал о деятельности НАТО возле границ России и Белоруссии

Белоусов: НАТО активизировала разведывательную деятельность у границ России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

НАТО активизировала разведывательную и учебно-боевую деятельность возле границ России и Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Минска является одним из факторов поддержания стабильности в регионе на фоне деятельности Североатлантического альянса.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в НАТО семимильными шагами идут к третьей мировой войне. Известно, что в альянсе планируют создать единую систему противовоздушной обороны, чтобы устранить ограничения, накладываемые отдельными странами-членами на использование своих вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

    Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

    Американские «Абрамсы» вооружат дронами-камикадзе

    В США задались одним вопросом о России после речи Трампа

    В Госдуме пошутили о Нобелевской премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости