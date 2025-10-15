Россия
14:47, 15 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о семимильных шагах НАТО к третьей мировой войне

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В НАТО семимильными шагами идут к третьей мировой войне, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» желание альянса ввести правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей.

Известно, что в НАТО планируют создать единую систему противовоздушной обороны, чтобы устранить ограничения, накладываемые отдельными странами-членами на использование своих вооружений.

По мнению депутата, это скорее демонстративный шаг, так как российские самолеты не собираются несогласованно залетать в территориальное пространство недружественных стран.

НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне

Андрей Колесникдепутат Госдумы

«Это очередной виток эскалации они пытаются накрутить. Если случайное нарушение границы, может и такое произойти, и их самолеты залетают в наше пространство, есть на этот случай действия специальные, но, если они собираются сбивать все самолеты, мы тоже будем сбивать их самолеты, а они гораздо чаще нарушают наше воздушное пространство, счет в любом случае будет в нашу пользу», — поделился Колесник.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сбивание российских самолетов было бы проявлением слабости. «Мы мягко выведем их из нашего воздушного пространства. Это пропорциональный ответ — мы намного сильнее России», — сказал он.

