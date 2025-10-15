Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 15 октября 2025Мир

В НАТО захотели придумать правила для атак по российским самолетам

Telegraph: НАТО обсуждает введение правил, чтобы сбивать российские истребители
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Garcia Granthon / ZUMAPRESS.com

НАТО обсуждает возможность введения правил, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей. Об этом решении сообщает газета The Telegraph.

«Главы оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — указано в сообщении.

Отмечается, что ключевыми факторами определения возможной угрозы будут «вооружение и траектория» самолета.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сбивание российских самолетов было бы проявлением слабости. «Мы мягко выведем их из нашего воздушного пространства. Это пропорциональный ответ — мы намного сильнее России», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    У самолета сломались шасси при посадке в Сибири

    Британские инструкторы помогут обучить ВС Молдавии борьбе с дронами

    В России оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

    Российский регион захотел взять многомиллиардный кредит на три года

    В МВД назвали способ узнать число оформленных на человека сим-карт

    Генсека НАТО уличили во лжи о России

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о шоке от американского президента

    Популярная 60-летняя актриса показала грудь в едва распахнутом халате

    Арестован экс-глава администрации президента Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости