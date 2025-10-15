В НАТО захотели придумать правила для атак по российским самолетам

Telegraph: НАТО обсуждает введение правил, чтобы сбивать российские истребители

НАТО обсуждает возможность введения правил, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей. Об этом решении сообщает газета The Telegraph.

«Главы оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — указано в сообщении.

Отмечается, что ключевыми факторами определения возможной угрозы будут «вооружение и траектория» самолета.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сбивание российских самолетов было бы проявлением слабости. «Мы мягко выведем их из нашего воздушного пространства. Это пропорциональный ответ — мы намного сильнее России», — сказал он.