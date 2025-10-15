Россия
12:21, 15 октября 2025

В России ответили на слова Трампа о конце БРИКС

Депутат Чепа назвал блефом слова Трампа о конце БРИКС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о конце БРИКС являются блефом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Опровержением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп сообщил о якобы массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств.

«Это блеф, игра Трампа. Никто БРИКС не покинул. Мало того, интерес к этой структуре растет и взаимодействие между странами только усиливается. Попытки американцев вводить пошлины, понятно, попытка защитить свои интересы, но абсолютно однозначно крупные экономики, такие как Китай, Индия, будут стоять на своих интересах так же, как многие другие страны», — поделился депутат.

В июле Трамп уже заявлял об угасании БРИКС из-за его пошлин. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал он.

