Бывший заместитель председателя правительства России оказался в списке террористов

Росфинмониторинг внес бывшего заместителя председателя правительства России Альфреда Коха в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
64-летний экс-чиновник в настоящее время проживает за границей. Он занимал пост в российском правительстве с 17 марта по 13 августа 1997 года, перейдя с должности председателя Госкомимущества, на которой провел с 1996 по 1997 год.
Его отставка была связана с так называемым «делом писателей», по которому Коха обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре 1999 года дело было прекращено по амнистии.