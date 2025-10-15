Силовые структуры
Силовые структуры
Бывший заместитель председателя правительства России оказался в списке террористов

Росфинмониторинг внес экс-зампреда правительства Коха в список террористов
Любовь Ширижик
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес бывшего заместителя председателя правительства России Альфреда Коха в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

64-летний экс-чиновник в настоящее время проживает за границей. Он занимал пост в российском правительстве с 17 марта по 13 августа 1997 года, перейдя с должности председателя Госкомимущества, на которой провел с 1996 по 1997 год.

Его отставка была связана с так называемым «делом писателей», по которому Коха обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре 1999 года дело было прекращено по амнистии.

