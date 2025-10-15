Силовые структуры
Дело редактора крупного российского информагентства поступило в суд

Дело редактора Ura.ru Аллаярова поступило в суд
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Дело в отношении одного из редакторов российского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова и бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова поступило в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Аллаяров обвиняется по части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере») УК РФ, экс-полицейский — по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности»), части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в значительном размере») УК РФ. Дела рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

По данным ведомства, с мая 2024-го по март 2025 года Карпов за вознаграждение передавал Аллаярову суточные оперативные сводки для публикации. Суммарно редактор передал взятки на 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что вину журналист не признает.

