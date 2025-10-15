Россия
12:15, 15 октября 2025Россия

Раскрыты подробности массированного удара России по территории Украины

МО РФ: ВС России нанесли удар по обеспечивающей работу ВПК Украины энергосистеме
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергосистеме, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Также в оборонном ведомстве раскрыли другие подробности атаки — целями стали склады боеприпасов, места хранения дальнобойных беспилотников и пункты дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, удар был нанесен по транспортной инфраструктуре, которая использовалась в интересах украинских войск.

В ходе массированного удара российские войска суммарно атаковали 145 районов на территории в зоне специальной военной операции. Для удара ВС России задействовали авиацию, ракетные войска и артиллерию, а также применяли дроны.

Известно, что удары наносились в том числе по объектам в районе населенного пункта Изюм Харьковской области, через который идет электроснабжение краматорского, боровского и купянского направлений боевых действий.

    Все новости