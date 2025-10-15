Российские войска ударили по ключевым линиям энергоснабжения ВСУ в Донбассе

Военкор Поддубный: ВС России ударили по энергетике в Изюме Харьковской области

Российские войска в ходе ночной атаки в Изюме Харьковской области ударили по ключевым линиям энергоснабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Удары наносились по объектам энергетики. Через Изюм идет электроснабжение сразу нескольких направлений: краматорского, боровского и купянского», — рассказал военкор.

Он отметил, что удары по объектам энергетики также наносились в Славянске, Каменском и Чернигове.

Ранее в Полтавской и Кировоградской областях Украины ввели аварийные отключения света. Также на фоне ударов по объектам энергетики в Одессе ухудшился доступ в интернет.