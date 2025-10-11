В Одессе ухудшился доступ в интернет после удара по подстанции и отключения света

NetBlocks: В Одессе ухудшился доступ в интернет на фоне отключения света

В Одессе ухудшился доступ в интернет на фоне отключения света, об этом заявила международная служба мониторинга NetBlocks.

«Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-соединения в Одессе на Украине», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», отключение света произошло после удара по подстанции, там произошел пожар. Атака велась и по ряду других объектов. Энергетическая компания ДТЭК подтвердила перебои с электричеством.

За последние десять дней ВС России нанесли удары по 63 энергетическим объектам по всей территории Украины. Десять из них были поражены 10 октября.