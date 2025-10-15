В двух областях Украины введены аварийные отключения света

В Полтавской и Кировоградской областях введены аварийные отключения света

В Полтавской и Кировоградской областях Украины введены аварийные отключения света. Об этом сообщила энергокомпания «Полтавоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Компания предупредила пользователей, что Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» распорядилась применить три очереди аварийных отключений света.

Ранее в Одессе ухудшился доступ в интернет на фоне отключения света. «Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-соединения в Одессе на Украине», — сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.

До этого депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что ночная атака российских войск на Украину, которая привела к отключению света в столице и других регионах, отправила Киев в нокдаун, но не в нокаут. Он добавил, что российские войска продолжают модернизировать беспилотные системы, поэтому на восстановление энергетических объектов Украине с каждым разом требуется все больше времени.