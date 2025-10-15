Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:24, 15 октября 2025Бывший СССР

В двух областях Украины введены аварийные отключения света

В Полтавской и Кировоградской областях введены аварийные отключения света
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Полтавской и Кировоградской областях Украины введены аварийные отключения света. Об этом сообщила энергокомпания «Полтавоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Компания предупредила пользователей, что Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» распорядилась применить три очереди аварийных отключений света.

Ранее в Одессе ухудшился доступ в интернет на фоне отключения света. «Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-соединения в Одессе на Украине», — сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.

До этого депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что ночная атака российских войск на Украину, которая привела к отключению света в столице и других регионах, отправила Киев в нокдаун, но не в нокаут. Он добавил, что российские войска продолжают модернизировать беспилотные системы, поэтому на восстановление энергетических объектов Украине с каждым разом требуется все больше времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости