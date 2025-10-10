Бывший СССР
В Раде заявили о нокдауне Украины после атаки России по энергетике

Нардеп Нагорняк: Россия отправила Украину в нокдаун, но не в нокаут
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетОтключение отопления

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ночная атака российских войск на Украину, которая привела к отключению света в столице и других регионах, отправила Киев в нокдаун, но не в нокаут. Об этом в беседе с изданием «Telegraf.ua» заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк.

«В Киеве противнику удалось нанести удар и такого незначительного нокдауна, не нокаута, а именно нокдауна. К счастью, украинский боксер не был на канате, он лишь оперся на одно колено», — заявил нардеп.

Он добавил, что российские войска продолжают модернизировать беспилотные системы, поэтому на восстановление энергетических объектов Украине с каждым разом требуется все больше времени.

Ранее Нагорняк заявил, что Украине нужно перенимать опыт японского закаливания детей на фоне отключений отопления. Он напомнил, что в Японии в детских садах, помимо того что вообще отсутствует отопление, еще и раскрывают настежь окна и двери.

