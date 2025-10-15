Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:51, 15 октября 2025Экономика

Дикие кабаны захватили российский поселок

Стадо диких кабанов захватило свердловский поселок Сагра
Полина Кислицына (Редактор)

Стадо диких кабанов захватило поселок в Свердловской области. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о поселке Сагра. По словам местных жителей, в 2024 году стадо состояло из примерно 10 особей, однако год спустя их число увеличилось до 30-40. На записи, снятой одним из местных жителей из окна дома, можно увидеть, как несколько десятков кабанов мчатся по улицам поселка. «Ждем кабанчиков... Охренеть, их точно двадцатка! Где же ружье-то, а? Вот здоровый [кабан], посмотри!» — эмоционально отреагировал мужчина.

Жители Сагры жалуются, что незваные гости перерыли все огороды в округе, а также опасаются за свою безопасность. «Мы уже целые сутки живем в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и поселка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами. Надеемся, ни один человек не пострадает, а кабаны найдут дорогу в лес и продолжат свои гастрономические исследования уже без наших урожаев», — сетуют они. В связи с нашествием диких животных люди обратились за помощью в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве летучие мыши стали массово атаковать квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

    Банк России оценил ситуацию на авторынке

    В России допустили снижение ставки по семейной ипотеке

    В России объяснили требование Пентагона увеличить закупку у США оружия для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости