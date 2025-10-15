Дикие кабаны захватили российский поселок

Стадо диких кабанов захватило свердловский поселок Сагра

Стадо диких кабанов захватило поселок в Свердловской области. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о поселке Сагра. По словам местных жителей, в 2024 году стадо состояло из примерно 10 особей, однако год спустя их число увеличилось до 30-40. На записи, снятой одним из местных жителей из окна дома, можно увидеть, как несколько десятков кабанов мчатся по улицам поселка. «Ждем кабанчиков... Охренеть, их точно двадцатка! Где же ружье-то, а? Вот здоровый [кабан], посмотри!» — эмоционально отреагировал мужчина.

Жители Сагры жалуются, что незваные гости перерыли все огороды в округе, а также опасаются за свою безопасность. «Мы уже целые сутки живем в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и поселка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами. Надеемся, ни один человек не пострадает, а кабаны найдут дорогу в лес и продолжат свои гастрономические исследования уже без наших урожаев», — сетуют они. В связи с нашествием диких животных люди обратились за помощью в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

