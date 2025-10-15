Экономика
11:20, 15 октября 2025Экономика

Долю российского газа на рынке Европы подсчитали

Новак: Доля российского газа в энергобалансе Европы упала с 44 % до 19 %
Кирилл Луцюк

Фото: Ints Kalnins / Reuters

За последние несколько лет доля российского газа в энергетическом балансе Европы уменьшилась почти в два раза. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

По его словам, если раньше доля российских поставок оценивалась примерно в 44 процента, то в настоящее время речь идет всего о 19 процентах. Это стало результатом решения властей ЕС ограничить импорт энергоносителей из России.

Есть данные, что по сравнению с 2024 годом Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия серьезно увеличили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении. В частности, Париж нарастил импорт российского сырья на 40 процентов (до 2,2 миллиарда евро), а Амстердам — на 72 процента (до 498 миллионов евро). Как полагают в независимом Центре исследований энергетики и чистого воздуха, всего за первые восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал из России энергоносителей на сумму более 11 миллиардов евро.

