ЕС задумал масштабный план перевооружения для «сдерживания» России

Bloomberg: ЕС планирует запустить совместные проекты по беспилотникам и ПВО

Европейский союз (ЕС) планирует запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне (ПВО) в рамках пятилетнего плана по перевооружению континента и «сдерживанию» России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

«В документе утверждается, что страны ЕС должны координировать свои оборонные расходы и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых оборонных программ», — говорится в материале.

Инициатива предполагает, что к концу 2027 года 40 процентов европейских оборонных закупок будет осуществляться совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель.

План был предложен Европейской комиссией. Его осуществление планируется начать в 2026 году. Утверждается, что он будет официально представлен странам-членам объединения 16 октября, а на следующей неделе состоится его обсуждение на саммите в Брюсселе.

В документе Россию называют «угрозой европейской безопасности в обозримом будущем».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны с помощью мифической российской угрозы пугают население тем, что Москва якобы собирается на кого-то нападать. По его словам, Россию доводят до красной черты, на это Москва не может не отвечать.

