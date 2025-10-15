Эстония ввела санкции против российских судьи и прокурора

Глава МИД Эстонии Цахкна сообщил о введении санкций против судьи и прокурора РФ

Правительство Эстонии ввело санкции против российских судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной. Об этом сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна в социальной сети Х.

«Эстония вводит санкции в отношении Людмилы Баландиной и Дмитрия Гордеева за юридическое преследование Марии Сморжевских-Смирновой, директора музея в Нарве», — написал Цахкна.

Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня и подразумевают запрет на въезд на территорию Эстонии.

Ранее Цахкна сообщил, что Эстония прекратит использование проходящей через Россию автомобильной дороги «Саатсеский сапог» через часть Псковской области. При этом он отметил, что сообщения о напряженности на границе России и Эстонии преувеличены.