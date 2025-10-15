Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 15 октября 2025Бывший СССР

Эстония ввела санкции против российских судьи и прокурора

Глава МИД Эстонии Цахкна сообщил о введении санкций против судьи и прокурора РФ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правительство Эстонии ввело санкции против российских судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной. Об этом сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна в социальной сети Х.

«Эстония вводит санкции в отношении Людмилы Баландиной и Дмитрия Гордеева за юридическое преследование Марии Сморжевских-Смирновой, директора музея в Нарве», — написал Цахкна.

Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня и подразумевают запрет на въезд на территорию Эстонии.

Ранее Цахкна сообщил, что Эстония прекратит использование проходящей через Россию автомобильной дороги «Саатсеский сапог» через часть Псковской области. При этом он отметил, что сообщения о напряженности на границе России и Эстонии преувеличены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Бывшие военные «Азова» стали похищать людей на Украине

    В российском регионе обнаружены женщины-террористки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости