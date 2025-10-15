Мир
Генсек НАТО выступил против ударов по российским самолетам

Рютте: НАТО не стоит сбивать российские самолеты, нужно выводить их за пределы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Omar Havana / Reuters

НАТО не стоит сбивать российские самолеты, а нужно «выводить их за пределы». К этому призвал генеральный секретарь Марк Рютте на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, трансляция доступна на YouTube-канале НАТО.

«Некоторые говорят, что в случае если российский самолет намеренно или нет входит в воздушное пространство НАТО, то мы в любом случае должны его сбить. И я не согласен с этим», — сказал он.

По его словам, для начала военные должны абсолютно убедиться, представляет ли самолет реальную угрозу, и если нет, то их задача — вывести его за пределы воздушного пространства альянса.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что НАТО обсуждает возможность введения правил, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей. Отмечается, что ключевыми факторами определения возможной угрозы будут «вооружение и траектория» самолета.

