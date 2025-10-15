Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

Рютте: НАТО бесконечно сильнее, намного сильнее, чем Россия когда-либо будет

НАТО бесконечно сильнее, чем Россия когда-либо будет. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова опубликованы на официальном сайте блока.

«НАТО бесконечно сильнее, намного сильнее, чем Россия когда-либо будет. [Экономика] России не больше, чем экономика Техаса. (...) Она не больше, чем совокупная экономика Нидерландов и Бельгии», — сказал он.

По словам генсека, у России есть стратегическое преимущество в виде огромного ядерного потенциала, однако сейчас Москва тратит почти 40 процентов государственных доходов на оборону.

Ранее Рютте заявил, что министры обороны стран НАТО не планируют обсуждать на заседании в среду поставки Киеву ракет большой дальности. Он уточнил, что необходимо сначала решить, какие страны хотят поставлять вооружение и какое именно.