Генсека НАТО уличили во лжи о России

Боуз: Генсек НАТО сознательно лжет о российской угрозе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сознательно лжет, раздувая «российскую угрозу». В этом его уличил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

«"Глава" НАТО и глобалист-недоумок Рютте случайно раскрывает некоторые фундаментальные вещи — "российские самолеты не представляют угрозы". Почему тогда вся эта паника вокруг этого фантастического российского вторжения?», — задался он вопросом.

Рютте прежде заявил, что сбивание российских самолетов было бы проявлением слабости, поскольку РФ не представляет никакой угрозы для альянса. «Мы мягко выведем их из нашего воздушного пространства. Это пропорциональный ответ — мы намного сильнее России», — сказал он.

