Гид в Таиланде отказался возвращать туристов домой из-за нежелания покупать сувениры

Гид потребовал от группы туристов из Китая купить дорогие сувениры в Таиланде

Гид отказался возвращать путешествующих по Таиланду туристов домой, если те не купят сувениры. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 13 октября во время автобусного тура из Китая. Водитель транспорта и гид-китаец сговорились между собой и высадили группу у обочины дорогих магазинов. Сопровождающий потребовал приобрести на память товары, а за нежелание их покупать пригрозил, что не впустит путешественников в автобус.

Уточняется, что цены на сувениры были необоснованно завышены. С каждой продажи гиду причитались комиссионные проценты. Данный случай был зафиксирован на видео и получил широкую огласку в сети. На протестующих граждан Китая обратил внимание министр туризма Таиланда Аттхакорн Сирилатаякорн. Он распорядился провести расследование, пообещав пострадавшим защитить их права.

Ранее стало известно, что туристку из Белоруссии похитили в Таиланде, сделали рабыней и продали на органы. 26-летней девушке пообещали хорошую работу в столице королевства Бангкоке.