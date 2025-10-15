Мир
10:58, 15 октября 2025Мир

Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

Глава МИД Польши Сикорский: Украина готовится воевать с Россией еще три года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится воевать с Россией еще три года. Его слова приводит агентство Reuters.

«Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить [президента России Владимира] Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — раскрыл планы Киева глава польского МИД.

Сикорский призвал европейские страны продолжать прежний курс по поддержке Украины и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.

Ранее стало известно, что США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом газета Financial Times отметила, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта.

    Все новости