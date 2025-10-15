Мир
11:29, 15 октября 2025

Госдеп США начал отбирать визы за одно высказывание

Госдеп США аннулировал визы шести иностранцев, поддержавших расправу над Кирком
Виктория Кондратьева
Государственный департамент США аннулировал визы шести иностранцев, публично поддержавших расправу над консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

«Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, желающих смерти американцам. Госдепартамент продолжает выявлять владельцев виз, которые праздновали гнусную расправу над Чарли Кирком», — заявили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что власти США продолжат защищать границы, культуру и граждан страны, обеспечивая исполнение иммиграционных законов.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в университете в штате Юта. Вскоре по обвинению в совершении преступления был задержан 22-летний житель штата Тайлер Робинсон.

