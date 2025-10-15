Исправительную колонию в России обязали выплатить штраф в полмиллиарда за свалку

Исправительную колонию в Иркутской области обязали уплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет об ИК-40, расположенной в поселке Бозой. Специалисты регионального управления Россельхознадзора утверждают, что на территории колонии находится крупная свалка. В тот период, когда земля, на которой теперь расположено исправительное учреждение, была бесхозной, местные жители в больших количествах сбрасывали туда мусор. Позднее участок передали в собственность ГУФСИН — теперь ответственными за загрязнение почвы стали считаться новые хозяева.

Сумма иска, поданного против исправительной колонии, составляет 429,8 миллиона рублей. По словам местных жителей, мусор на свалке уже начали разгребать.

Двумя днями ранее стало известно, что в Находкинском округе Приморья вспыхнула свалка твердых бытовых отходов.