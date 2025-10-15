Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 15 октября 2025Экономика

Исправительную колонию в России обязали выплатить штраф в полмиллиарда за свалку

Исправительную колонию в Иркутской области обязали уплатить штраф в ₽500 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Исправительную колонию в Иркутской области обязали уплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет об ИК-40, расположенной в поселке Бозой. Специалисты регионального управления Россельхознадзора утверждают, что на территории колонии находится крупная свалка. В тот период, когда земля, на которой теперь расположено исправительное учреждение, была бесхозной, местные жители в больших количествах сбрасывали туда мусор. Позднее участок передали в собственность ГУФСИН — теперь ответственными за загрязнение почвы стали считаться новые хозяева.

Сумма иска, поданного против исправительной колонии, составляет 429,8 миллиона рублей. По словам местных жителей, мусор на свалке уже начали разгребать.

Двумя днями ранее стало известно, что в Находкинском округе Приморья вспыхнула свалка твердых бытовых отходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    Российские IT-компании пригрозили банкротствами

    В России призвали урезать отпуска и новогодние праздники

    Предсказан сценарий конфликта на границе Афганистана и Пакистана

    У подростка под Москвой неожиданно взорвался телефон в кармане

    Россиянин решил сделать сюрприз девушке и поплатился

    Исправительную колонию в России обязали выплатить штраф в полмиллиарда за свалку

    Удар крылатых авиабомб по мосту в ключевом узле обороны ВСУ попал на видео

    Зарубившая топором мужа, сына и подругу россиянка получила приговор

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости