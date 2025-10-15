Ценности
Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Рум Турист / YouTube

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, высказалась о жизни после получения угроз от него. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летний инфлюэнсер опубликовала запись, которую ее представитель сделала во время заседания по продлению бизнесмену меры пресечения. Известно, что на данный момент он находится под домашним арестом. «Передай, что у меня еще много топоров!» — говорил мужчина в аудио. После этого манекенщица с ребенком уехали из страны.

«Сегодня ровно две недели, как мы улетели с Николь из страны. Чувствуем мы себя более спокойно и безопасно. Новостей никаких нет, но скоро предстоит суд. Я думаю, что начнутся новые представления», — отметила Ван в блоге и призналась, что вопреки переезду продолжает бояться избившего ее экс-возлюбленного.

«У меня сейчас такая внутренняя борьба идет каждый день, когда одна часть ощущает постоянную панику и страх, что вот-вот кто-то зайдет, а вторая часть просто хочет какого-то спокойствия уже (...) Каждую ночь я чувствую страх. Тревога, кошмары — все осталось со мной, даже по прошествии времени», — подытожила она.

В июне сообщалось, что Михаил Хубутия не полностью возместил ущерб после того, как Ван обвинила его в избиении. Тогда она рассказала, что предприниматель пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Отмечалось, что до декабря 2024 года они состояли в отношениях, у пары родился ребенок. А когда женщина решила разорвать отношения, экс-возлюбленный стал ей угрожать.

