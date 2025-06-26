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12:56, 26 июня 2025Силовые структуры

Напавший с топором на бывшую подругу экс-министр Подмосковья не полностью возместил ущерб

В Москве суд продлил домашний арест экс-министру торговли Подмосковья Хубутии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве суд продлил домашний арест бывшему министру торговли Подмосковья Михаилу Хубутии, который напал с топором на бывшую подругу Юлию Ван. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Экс-чиновник останется под домашним арестом до 28 июля. Кроме того, он возместил пострадавшей 500 тысяч рублей на лечение. Адвокат фигуранта прокомментировал решение суда. По его словам, Хубутию оставили под домашним арестом, потому что лечение Ван еще не завершено, а его доверитель не полностью возместил ущерб.

Ранее были опубликованы кадры с экс-министром Хубутией в день нападения на Юлию Ван.

В апреле она обвинила Хубутию в избиении. По словам Юлии Ван, бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Отмечалось, что до декабря 2024 года они состояли в отношениях, у пары родился ребенок. После того, как женщина решила разорвать отношения, экс-возлюбленный стал ей угрожать.

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