14:12, 15 октября 2025Наука и техника

«Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62 миллиметра поставили заказчику в рамках госконтранта на 2025 год. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции, выполнена точно в срок», — говорится в сообщении.

Там добавили, что СВ-98 со свободно вывешенным стволом отличается высокой кучностью боя при использовании снайперских патронов 7Н1 и 7Н14. При этом винтовка может использовать всю номенклатуру патронов 7,62х54R. СВ-98 оснащена планкой Пикатинни, которая позволяет устанавливать различные оптические и ночные прицелы. Кроме того, винтовка поддерживает установку глушителя.

В концерне подчеркнули, что СВ-98 отвечает современным требованиям эргономики за счет использования ложи из алюминиевого сплава, пистолетной рукоятки, а также приклада с регулируемыми элементами.

В июле стало известно, что российские снайперы апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО. В ходе учебной стрельбы стрелки поражали мишени, имитирующие легкую бронетехнику.

