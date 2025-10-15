Экономика
22:08, 15 октября 2025

СК заинтересовался обрушением потолка в квартире россиян

СК проверит ситуацию с падением потолка в одной из квартир Кирова
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Новости Кирова - Pro Город»

В Кирове в одной из квартир обвалился потолок. Ситуацией заинтересовались в местном управлении Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.

Обрушение произошло в доме 50-х годов постройки по улице Карла Маркса. По словам жильцов, протечки в квартире начались больше трех лет назад, однако жалобы в управляющую компанию успеха не принесли. На обращение в ГИС ЖКХ собственникам ответили, что ремонт будет проводиться согласно запланированным срокам. Рухнувший потолок — лишь малая часть, опасаются жильцы: куски штукатурки продолжают падать на газовую трубу, размещенную как раз под местом обвала. Бездействие УК вынудило кировчан обратиться в правоохранительные органы. Теперь по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома следователи проводят проверку.

Ранее потолок рухнул в московской квартире. Потолок обвалился в комнате почти полностью. В момент обрушения в помещении спали двое взрослых и семилетний ребенок.

