Кокорин объяснил решение «Спартака» подписать с ним контракт

Александр Кокорин: «Спартак» подписал со мной контракт назло «Зениту»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин объяснил решение московского «Спартака» подписать с ним контракт в 2020 году. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению игрока, красно-белые сделали это назло его бывшей команде «Зенит». «Эти два клуба любят между собой такое устраивать», — отметил Кокорин.

Он добавил, что в «Спартаке» ему не дали возможность показывать результат. «У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды», — указал форвард.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. Он провел восемь матчей за «Спартак» в РПЛ, в которых отметился двумя голами с пенальти. Зимой 2021-го москвичи продали форварда в итальянскую «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.