Лавров описал позицию Франции фразой «петух прокукарекал»

Лавров: Многополярный мир не настанет за одну ночь, это длительный процесс
Виктория Кондратьева
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Построение многополярного мира является длительным процессом, связанным с особенностями современного миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «КоммерсантЪ», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Многополярность за одну ночь не настанет. Это только во Франции петух прокукарекал — и все сразу наступает по их желанию», — высказался дипломат.

Лавров прокомментировал возможность построения новой системы международных отношений и отверг идею полного отказа от Устава ООН. Он также подчеркнул, что процесс осложняется степенью взаимозависимости мировой экономики, сложившейся после распада СССР.

«Это по-настоящему длительная эпоха, как до этого была колониальная эпоха, как была эпоха деколонизации», — добавил министр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Дональда Трампа о выходе стран из БРИКС. Он отметил, что объединение никогда ничего не планировало против третьих стран.

