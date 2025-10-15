Лишенный гражданства мэр Одессы раскритиковал доказательства СБУ

Труханов: Доказательства СБУ о наличии гражданства РФ слеплены на скорую руку

Лишенный украинского гражданства мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал доказательства Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы наличии у него российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы посмотрели на эти документы, которые выложили СБУ. Знаете, вчера мне позвонил мужчина и сказал, что информация такая, я не знаю откуда они это взяли, что человек, который якобы подписал эти документы со стороны РФ, с 2022 года находится за решеткой», — рассказал Труханов.

По его словам, на представленном в качестве доказательств документе в том числе стоит печать Федеральной миграционной службы, которая была упразднена в РФ в 2016 году. Политик подчеркнул, что он обнаружил и другие неточности. Он заключил, что сотрудники СБУ «слепили на скорую руку» свои доказательства.

Труханов был лишен гражданства 14 октября. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.