Лишенный гражданства Украины мэр Одессы решил не уходить с должности

Лишенный гражданства мэр Одессы Труханов заявил, что остается на посту
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Лишенный гражданства Украины указом президента страны Владимира Зеленского мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что остается на своем посту и будет готовить обращения в суд. Об этом он заявил на брифинге, его слова приводит издание «Общественное».

Чиновник подчеркнул, что будет занимать должность главы города до тех пор, пока его не снимет городской совет Одессы. Он также заявил, что считает сфабрикованными опубликованные доказательства, подтверждающие наличие у него российского паспорта.

«Я не передумал обращаться в суд. Я уверен в своей правоте, в том, что у меня не было и нет российского гражданства. Все соответствующие для этого документы есть, поэтому буду бороться, буду работать на благо своего города, буду защищаться и я уверен в своей победе», — сказал глава города. Он также пообещал обратиться в правозащитные международные организации.

Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.

