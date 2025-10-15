Забота о себе
02:04, 15 октября 2025Забота о себе

Любителей спать на животе предупредили о последствиях

Хирург Оливейра: Сон на животе может вызвать боль в шее
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: svetlanasokolova / Freepik

Хирург Даниэль Оливейра призвал любителей спать на животе отказаться от этой привычки. О последствиях сна в этой позе он предупредил в беседе с изданием Terra.

По словам врача, когда человек спит на животе, шейный отдел позвоночника длительное время остается в повернутом положении, это создает избыточную нагрузку и, как следствие, может вызвать боль в шее. Помимо этого, в такой позе увеличивается нагрузка на поясницу.

Среди других негативных последствий сна на животе Оливейра выделил утреннюю скованность в теле, покалывание в руках из-за сдавления нервов в шее и преждевременный износ позвоночника. «Такое положение также может вызывать чрезмерное давление на внутренние органы и затруднение дыхания у некоторых людей», — заключил он.

Ранее невролог Анна Черепанова назвала продукты, которые помогают уснуть. Так, она посоветовала вечером выпивать стакан теплого молока.

