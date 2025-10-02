Врач назвала помогающие быстрее уснуть продукты

Невролог Черепанова: Молоко и кукуруза помогают легче заснуть

Некоторые продукты обладают свойствами, которые помогают улучшить качество сна. Об этом изданию KP.RU рассказала невролог Анна Черепанова.

Первым таким продуктом она назвала молоко. По ее словам, стакан теплого молока перед сном может повысить уровень гормона сна мелатонина, а также триптофана, который помогает успокоиться и легче заснуть.

Невролог также отметила, что жирная рыба, кукуруза и вишня способствуют поддержанию нормальной выработки гормонов сна. В бананах тоже содержится триптофан, также в них есть витамин B6 и магний, которые тоже способствуют качественному сну и помогают быстрее уснуть.

Кроме того, Черепанова посоветовала добавить в рацион фисташки. По ее словам, в них содержится витамин В6, который помогает преобразованию триптофана в мелатонин.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл заявила, что соленая пища провоцирует проблемы со сном. Также она рекомендовала отказаться в вечерние часы от кислой пищи.