Министр войны США назвал Трампа президентом мира

Министр войны США Хегсет заявил, что Трамп — президент мира

Урегулирование ситуации в секторе Газа показало миру, что глава Белого дома Дональд Трамп является «президентом мира». Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Мир увидел, что наш президент (Трамп — прим. «Ленты.ру») — президент мира, который стремится к миру, поддерживая тех, кто стоит на стороне США», — сказал глава Пентагона.

При этом он выразил надежду, что американский лидер достигнет аналогичного результата и в украинском конфликте.

Ранее Хегсет заявил, что США ожидают от остальных стран НАТО увеличения трат на закупку оружия для Украины.

