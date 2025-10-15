Захарова: Киев, надеясь на Tomahawk, не скрывает подготовку терактов против РФ

Власти Украины, надеясь получить от США ракеты Tomahawk, не скрывает подготовку новых терактов против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киевский режим не скрывает подготовку и новых терактов против нашей страны с целью эскалации конфликта. (...) Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk», — рассказала Захарова.

По ее словам, о подготовке терактов президент Украины Владимир Зеленский говорил в своем видеообращении восьмого октября, упомянув утвержденные планы операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России.

Ранее Захарова заявила, что поддержка верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас передачи Украине ракет большой дальности Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе.