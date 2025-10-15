Москвичам напомнили о штрафах за неубранные экскременты домашних животных

Юрист Салкин: За неубранные экскременты домашних животных можно получить штраф

За неубранные экскременты домашних животных можно получить штраф. Об этом москвичам напомнил юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с News.ru.

Специалист уточнил, что, согласно пункту 2.1.2 «Временных правил содержания собак и кошек в городе Москве» (утверждены постановлением правительства Москвы от 08.02.1994 № 101), наказание ждет тех хозяев, которые не убирают фекалии за питомцами. «Там указано: владелец обязан удалять экскременты животного в местах общего пользования, но о моче в документе ничего нет», — отметил Салкин.

За нарушение правил содержания домашних животных, в соответствии со статьей 5.1 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», предусмотрена административная ответственность. Так, хозяину собаки или кошки за неубранные экскременты придется заплатить от одной до двух тысяч рублей, рассказал юрист. «Ответственность действует за загрязнения мест общего пользования многоквартирного дома. Поэтому в отношении уличных территорий наказание применить нельзя», — подытожил он.

