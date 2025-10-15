Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 15 октября 2025Экономика

Москвичам напомнили о штрафах за неубранные экскременты домашних животных

Юрист Салкин: За неубранные экскременты домашних животных можно получить штраф
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

За неубранные экскременты домашних животных можно получить штраф. Об этом москвичам напомнил юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с News.ru.

Специалист уточнил, что, согласно пункту 2.1.2 «Временных правил содержания собак и кошек в городе Москве» (утверждены постановлением правительства Москвы от 08.02.1994 № 101), наказание ждет тех хозяев, которые не убирают фекалии за питомцами. «Там указано: владелец обязан удалять экскременты животного в местах общего пользования, но о моче в документе ничего нет», — отметил Салкин.

За нарушение правил содержания домашних животных, в соответствии со статьей 5.1 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», предусмотрена административная ответственность. Так, хозяину собаки или кошки за неубранные экскременты придется заплатить от одной до двух тысяч рублей, рассказал юрист. «Ответственность действует за загрязнения мест общего пользования многоквартирного дома. Поэтому в отношении уличных территорий наказание применить нельзя», — подытожил он.

Ранее москвичей предупредили о штрафе до полумиллиона рублей за кормление голубей на улицах города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Бывшие военные «Азова» стали похищать людей на Украине

    В российском регионе обнаружены женщины-террористки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости