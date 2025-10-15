Из жизни
06:01, 15 октября 2025Из жизни

На пляж вынесло человеческую ногу

На остров Ибица вынесло человеческую ногу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: M.Torres

На пляже Плайя-ден-Босса, испанский остров Ибица, нашли оторванную человеческую конечность. Об этом сообщает Diario de Ibiza.

Очевидцы утверждают, что нога появилась на берегу рано утром. Предположительно ее вынесло на пляж после шторма.

Прибывшие полицейские закрыли пляж и осмотрели место происшествия. Море все еще было неспокойным, поэтому им пришлось удерживать ногу палкой, чтобы волны не унесли ее обратно. Конечность забрали на экспертизу.

Кому принадлежит нога и как она оказалась в воде, пока неизвестно. Посетители пляжа предположили, что часть тела потерял беженец, который пытался добраться до Испании на лодке и попал в шторм.

Ранее сообщалось, что на популярный пляж Прествик, Шотландия, вынесло разложившиеся человеческие останки. На берегу нашли кость ноги в носке и ботинке.

    Все новости